В России возбуждены первые 8 дел в отношении СМИ, признанных иноагентами – все они касаются проектов «Радио Свобода»

Корпорацию могут оштрафовать на несколько миллионов рублей.

Протоколы составили по статье о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента за отсутствие соответствующей маркировки на четырех сайтах. В каждом случае могут выписать штраф – до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч – для организаций. Какие именно проекты «Радио Свобода» не исполнили требование, не уточняется. Протоколы в течение трех дней поступят в суд, и если он встанет на сторону Роскомнадзора, сумма штрафов может составить несколько миллионов рублей. В сообщении Роскомнадзора отмечается, что СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало".

Всего в реестр СМИ-иноагентов включены 12 медиа. В последние годы законодательство для так называемых иностранных агентов постепенно ужесточается, также расширяется круг людей и организаций, которые могут попасть в реестр. Те, кого внесли в список, обязаны предоставлять финансовые отчеты о своей деятельности и маркировать свои публикации.

Правозащитники и юристы раскритиковали законы об иноагентах – они считают, что из-за размытых формулировок в реестре может оказаться кто угодно. В него, в частности, уже внесли известного правозащитника Льва Пономарева.