ФСИН просит суд заменить Алексею Навальному условный срок на реальный – об этом сам политик написал в Твиттере. Он подчеркнул, что его условный срок по делу Ив Роше истек 30 декабря 2020 года . Навальный напомнил, что выиграл это дело в ЕСПЧ.

Служба пригрозила Навальному заменой наказания после публикации о его выздоровлении в медицинском журнале «Ланцет». Как отмечалось в релизе ведомства, условно-осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В 2013 году Навального и его брата Олега признали виновными по делу Ив Роше . Олег Навальный получил три с половиной года реального срока, а Алексей – три с половиной года условного и пять лет испытательного.



Это попытка запугать политика и не допустить его возвращения в Россию. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бизнесмен Евгений Чичваркин. По мнению Евгения Чичваркина, власти не посадили Навального раньше потому, что планировали убить его.