Мэрия Амстердама хочет запретить иностранным туристам посещение кофе-шопов, — сообщает газета The Guardian. По мнению властей, это позволит снизить уровень организованной преступности и сократить масштабы наркотуризма, который не приветствуют жители города и местный бизнес.
2021-01-12T15:36:28+03:00
2021-01-12T15:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 12 января 2021
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