Мэрия Амстердама хочет запретить иностранным туристам посещение кофе-шопов, — сообщает газета The Guardian. По мнению властей, это позволит снизить уровень организованной преступности и сократить масштабы наркотуризма, который не приветствуют жители города и местный бизнес.