Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, — сообщает консульский департамент МИД. Предполагалось, что получить электронную визу могут граждане 52 стран, в том числе из ЕС. Она позволяет находиться в России 16 суток.