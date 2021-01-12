Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, — сообщает консульский департамент МИД. Предполагалось, что получить электронную визу могут граждане 52 стран, в том числе из ЕС. Она позволяет находиться в России 16 суток.
2021-01-12T15:36:03+03:00
2021-01-12T15:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 12 января 2021
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