На Керченском мосту задержаны более 100 крымских татар, они ехали на приговор фигурантам дела Хизб ут-Тахрир*

На Керченском мосту задержаны свыше 100 крымских татар, которые ехали из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам дела Хизб ут-Тахрир — эта организация запрещена в России, — сообщает издание Znak.com со ссылкой на правозащитников.

Сообщается, что задержанных продержали на посту ДПС всю ночь без еды и воды при минусовой температуре. Одному из пожилых людей стало плохо.

В крымской полиции и ФСБ отказались комментировать информацию о задержании . Между тем, военный суд в Ростове-на-Дону приговорили к длительным срокам трех крымских татар. Они получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима.

* — запрещённая в РФ организация