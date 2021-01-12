Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше

Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше. Об этом сам политик написал в Твиттере. Он подчеркнул, что его условный срок истек 30 декабря 2020 года.
2021-01-12T15:32:46+03:00
2021-01-12T15:43:33+03:00
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15:32, 12 января 2021
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