Власти страны последовательно ограничивают возможности россиян иметь второе гражданство

Много новых инициатив в этой сфере появилось за прошедший год.

В России уже давно фактически запрещено двойное гражданство, в то время, как второе гражданство иметь можно, но далеко не всем. Кроме того, это накладывает определенные обязательства. Так с 2014 года необходимо уведомлять органы МВД о паспорте другой страны или виде на жительство. В противном случае может грозить даже уголовная ответственность, например, в этом году дело по такой статье завели на издателя портала «Медиазона» Петра Верзилова. За такое нарушение может быть назначен штраф в несколько сотен тысяч рублей.

В январе этого года президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции новые ограничения, после принятия поправок вносятся соответствующие инициативы. Так уже представлены законопроекты, запрещающие иметь второе гражданство, подданство и вид на жительство государственным и муниципальным служащим, членам ОНК и уполномоченным по правам человека и по правам детей, сотрудникам Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и дипломатическим работникам, губернаторам, сенаторам депутатам, членам Госсовета.

Также ужесточились требования для кандидатов в президенты – им нельзя иметь другой паспорт или вид на жительство не только на момент выборов, но и в прошлом.