Производители вакцины Пфайзер-Байонтек не планируют поставлять препарат в Россию в 2021 году

В компании пояснили, что реализовывать вакцину по запросам частных лиц и коммерческих организаций в этом году они не планируют. Фармацевтический гигант намеревается работать в рамках уже заключенных государственных соглашений, а с Россией такие документы пока не подписаны. Представители Пфайзера пояснили РБК, что понимают необходимость прямого доступа к вакцине от КОВИД-19, но обеспечить его тем, кто стремится сделать прививку как можно скорее, не могут. Кроме того, у нас в стране не сертифицированы никакие вакцины, кроме российских. Впрочем, существуют клиники, которые могут работать в особом режиме. Одна из них – Ходасса, которая располагается на территории экономического кластера Сколково имеет такую возможность и планирует провести клинические испытания препаратов Пфайзер и Модерна в России. При этом руководители медицинского учреждения говорили Форбсу о серьезном дефиците на рынке и намерении получить вакцины как только они будут доступны.



В настоящее время в России прививки от КОВИД-19 по официальным данным сделали более полутора миллионов человек.



В России выявлены случаи мошенничества с продажей вакцин против коронавируса, а также поддельных справок об эпидокружении и отсутствии COVID-19, — сообщила ТАСС член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Она уточнила, что интернет-платформы самостоятельно блокируют многие объявления мошенников.