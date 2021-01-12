Твиттер удалил аккаунт женщины, которая просила о помощи во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге, — передает РИА. Первое сообщение 38-летней Натальи Беловой появилось в Твиттере через несколько минут после начала пожара. Она писала, что находится с ребенком в квартире на верхнем этаже и не может спуститься. Спустя 11 минут женщина разместила на странице две фотографии, на которых заметно задымление. Женщина погибла.

Причиной пожара в жилом доме в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка.

По другой версии, пожар в жилом доме в Екатеринбурге в результате которого погибли 8 человек, мог произойти из-за неосторожного использования восковых свечей. По одной из версий, квартира была отключена от электроснабжения из-за большого долга.

Впрочем, «Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий у сотрудников управляющей компании, которая обслуживает этот дом.