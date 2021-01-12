Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился задействовать дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации Джо Байдена.

Как сообщается на сайте Белого дома, экстренные меры будут действовать до 24 января.