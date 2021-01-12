Институт Гэллапа: 65% американцев готовы сделать прививку от коронавируса прямо сейчас, если бы она была бесплатной

65% американцев готовы сделать прививку от коронавируса прямо сейчас, если бы она была бесплатной, — показал опрос Института Гэллапа. Как отмечают социологи, среди людей старшего возраста готовы вакцинироваться 74%. Опрос проводился с 15 декабря по 3 января.
2021-01-12T14:34:51+03:00
2021-01-12T14:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 12 января 2021
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