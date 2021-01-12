Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя «Шаманом-воином», намерен отправиться в новый поход на Москву – на этот раз на белом коне.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников подтвердил Интерфаксу, что аудиозапись с объявлением о новом походе, распространяемая в социальных сетях, действительно принадлежит Габышеву. Правозащитник подчеркнул, что эти заявления нельзя считать экстремистскими призывами, поскольку Габышев никаких законов не нарушает, он свободный человек и его право на передвижение не ограничено.