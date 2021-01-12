Власти США обеспокоены тем, что недавний штурм Капитолия может стать началом серии вооруженных протестов по стране

Власти США обеспокоены тем, что недавний штурм Капитолия может стать началом серии вооруженных насильственных протестов по всей стране, рассказывают местные СМИ.

Как передает Голос Америки, Федеральное бюро расследований сообщило изданию, что американские разведслужбы изучают данные, которые указывают на то, что отдельные экстремистски настроенные люди или группы могут спровоцировать насилие и совершить преступные действия в связи с планируемой передачей президентской власти. Согласно информационному бюллетеню ФБР, выявленная разведкой вооруженная группа, которая собирается в Вашингтон в ближайшие дни, заявила о мобилизации сторонников Трампа на, цитата, «масштабное восстание, если Конгресс попытается отстранить президента, используя 25-ю поправку Конституции». В чатах соцсетей ультраправые группировки называют участников штурма Капиолия «истинными патриотами» и призывают к проведению дальнейших протестов в преддверии инаугурации; в столицу страны планируется направить до 15 тысяч служащих Национальной гвардии, сообщает Эй-би-си Ньюз. Как передает Франс пресс, опасения по поводу того, удастся ли обеспечить безопасность в Вашингтоне и других штатах серьезно усилились после того, как накануне министр внутренней безопасности Чэд Вулф неожиданно сообщил о своей отставке.

По случаю инаугурации президента, запланированной на 20 января, в столицу США, как правило, приезжают сотни тысяч человек. В этом году в связи с пандемией масштаб мероприятия значительно ограничен.