Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистского сообщества

Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Петр Карамзин и Руслан Костыленков проведут в колонии на три месяца меньше, чем планировалось. Ранее они были приговорены к 6 с половиной и семи годам. Остальным фигурантам дела сроки оставлены без изменения.