Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. На месте продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Сообщение о пожаре в доме по улице Рассветной поступила около 3 часов ночи. На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. В 03.50 возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали 90 жильцов, в том числе 9 детей. 52 человека выводили с использованием дыхательных аппаратов. В условиях холодов на базе гимназии №176 оперативно развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома. Там люди провели ночь и к 10 утра по местному времени уже начали возвращаться в свои квартиры. Как отметил исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который прибыл на место происшествия, в доме тепло не отключали. Обесточен сейчас только один подъезд, где произошел инцидент. Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре, нуждающихся обеспечить жильем из маневренного фонда. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В пресс-службе регионального следственного управления СКР подтвердили, что погибли 8 человек, в том числе ребенок. Мвленькая девочка скончалась по пути в больницу. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что очаг пожара был расположен в квартире на 2 этаже, рядом с диваном. Предварительно, жильцы использовали горелки, также обнаружено много окурков. Семья из квартиры, где был очаг возгорания, по предварительным данным, неблагополучная. Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах. На верхних этажах люди отравились угарным газом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Точная причина пожара будет установлена в результате различных экспертиз.