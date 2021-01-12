Число жертв коронавируса в России приближается к 63 тысячам

Согласно последним оперативным данным, за сутки скончался 531 человек с подтвержденным COVID-19. Это почти на сто больше, чем днем ранее.
Новых случаев заражения за сутки почти 23 тысячи. Из них 5 тысяч приходится на Москву.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Согласно последним оперативным данным, за сутки скончался 531 человек с подтвержденным COVID-19. Это почти на сто больше, чем днем ранее.
Новых случаев заражения за сутки почти 23 тысячи. Из них 5 тысяч приходится на Москву.