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Эксклюзив Эха 14:04, 12 января 2021

Власти Мальты раскрыли имена более 3 тысяч человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции в 2019 году

В перечне есть имена выходцев из России и стран бывшего СССР, в том числе один миллиардер из списка Forbes.

Всего, по оценке интернет-издания РБК, в позапрошлом году гражданами Мальты стали как минимум 10% уроженцев России и стран ближнего зарубежья. Так, в списке присутствует основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Его состояние журнал Forbes оценивает в 1 млрд долларов, он входит в список 100 богатейших бизнесменов России. Колесников подтвердил получение мальтийского гражданства.

Также в перечне есть полные тезки владельцев других известных российских компаний. Речь идет об основателе сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриане Мельникове и одном из создателей строительной компании ЛСР Георгии Ведерникове. Также обладателем гражданства Мальты стал полный тезка бывшего вице-президента газовой компании «Новатэк» Алексея Богданчикова. Он также приходится сыном бывшему главе «Роснефти» Сергею Богданчикову. Сами они, впрочем, получение «золотых паспортов» пока не подтвердили.

В предыдущие годы в списках новых граждан Мальты было также немало состоятельных россиян – в их числе основатель интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож с семьей и предприниматель Борис Минц, заочно арестованный в России по обвинению в растрате чужого имущества. Помимо прочего, паспорта Мальты дают право свободного перемещения в странах ЕС.

Сейчас гражданство Мальты можно получить, если внести крупные средства в национальный инвестиционный фонд, приобрести или арендовать недвижимость, а также вложиться в государственные ценные бумаги. При этом после критики со стороны Евросоюза Мальта требует от претендентов также пробыть несколько лет в статусе налогового резидента.

В новом списке правительства Мальты нет крупных бизнесменов и чиновников, — отметил в интервью «Эху Москвы» зам.директора Трансперенси Интернешнл-Россия Илья Шуманов.

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, в 2019 году получивших гражданство страны в обмен на инвестиции. По словам заместителя генерального директора Transparency International-Россия Ильи Шуманова, это стандартная процедура. Как он отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в этом списке нет действительно крупных бизнесменов и чиновников.

«Это официальная информация, которая ежегодно размещается правительством Мальты. Данные, которые сейчас опубликованы, на мой взгляд менее интересны, по сравнению с прошлыми годами, поскольку в новом списке 2020 года фактически отсутствуют те лица, которые ранее были предметом пристального внимания со стороны Европейского Союза и россиян — это чиновники, представители госкомпаний, и лица связанные с властью, так называемые олигархи». – сказал он.

В текущем списке, по словам И.Шуманова, только несколько персон, которые заслуживают внимания, в основном бизнесмены.

«В этом списке я увидел 90% россиян, которые указаны, это региональные бизнесмены средней руки. Нельзя сказать, что они связаны с властью, просто они делают себе «запасной аэродром», они покупают не только себе паспорта, но и всем своим родственникам. Меня заинтересовали только Алексей Богданчиков и Андрей Гоман. Но я не могу сказать, что это сверх фигуры», — пояснил он. И.Шуманов напомнил, что для получения «золотого паспорта» в экономику Мальты нужно инвестировать порядка миллиона евро. Гражданин этой страны может свободно передвигаться по территории Евросоюза. «Безусловно, эта информация является эффективной, поскольку раскрывает информацию о получателях гражданства Мальты через процедуру инвестиций, через так называемые «золотые паспорта», когда гражданин другой страны инвестирует в экономику Мальты какие-то деньги, а в данном случае речь идет о сумме порядка 1 млн евро, и получает паспорт Мальты, соответственно получает доступ ко всей инфраструктуре ЕС», — пояснил он.

При этом И.Шульман считает, что ЕС «добился своего» – «он исключил возможность приобретения гражданства одной из своих стран за инвестиции через покупки паспортов лицами, связанными с органами власти, чиновниками и представителями госкомпаний, или лицами замешанными в преступлениях».

Как напомнил Илья Шуманов, для получения золотого паспорта в экономику Мальты нужно инвестировать порядка миллиона евро.

Напомним, Трансперенси Интернешнл это организация, которую власти России считают иностранным агентом.



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