Следствие просит арестовать водителя самосвала, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье

В ДТП погибли четыре человека, десятки пострадали.

Следствие считает, что виновник аварии на Новорижском шоссе, должен находиться под стражей. Соответствующее ходатайство сегодня поступит в суд, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водителя самосвала задержали вскоре после инцидента, он свою вину не признает. В момент аварии мужчина был трезв. ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц. Еще одна статья – из главы уголовного кодекса о преступлениях против военной службы – о нарушении правил вождения боевой или спецтехники. Место происшествия исследовали криминалисты и следователи, опрашиваются потерпевшие, назначены экспертизы. ДТП произошло накануне днем — на трассе в Московской области самосвал въехал в колонну военных автобусов. В результате аварии погибли 4 человека. пострадали десятки военнослужащих, 42 человека находятся в больнице, многие в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением. Сам он, по информации источника ТАСС, считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны