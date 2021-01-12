Генпрокурор Игорь Краснов поставил задачу обеспечить прозрачность и законность предстоящих выборов в Госдуму

Генпрокурор Игорь Краснов поставил задачу обеспечить прозрачность и законность предстоящих выборов в Государственную думу. Он считает, что нужно развивать диалог с населением, каналы поступления информации о нарушениях законности, а также шире использовать возможности информационных технологий.
2021-01-12T12:34:50+03:00
2021-01-12T12:34:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2772612-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 12 января 2021
Загрузка комментариев...