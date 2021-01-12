По делу о гибели 3-х человек в результате схода снежной лавины под Норильском задержали дежурного диспетчерской службы

По делу о гибели трех человек в результате схода снежной лавины под Норильском задержали оперативного дежурного диспетчерской службы города. Его подозревают в халатности, — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Там отмечают, что из-за этого администрация Норильска не смогла вовремя отреагировать на ситуацию.
2021-01-12T12:33:11+03:00
2021-01-12T12:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 12 января 2021
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