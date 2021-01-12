По делу о гибели 3-х человек в результате схода снежной лавины под Норильском задержали дежурного диспетчерской службы

По делу о гибели трех человек в результате схода снежной лавины под Норильском задержали оперативного дежурного диспетчерской службы города. Его подозревают в халатности, — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Там отмечают, что из-за этого администрация Норильска не смогла вовремя отреагировать на ситуацию.