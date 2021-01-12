В России, по данным оперативного штаба, вновь за сутки выявили чуть менее 23 тысяч случаев коронавируса

Это происходит второй раз за три дня.

Лидером остается Москва, где суточный прирост заболевших COVID-19 составил практически ровно 5 тысяч человек. В двух других регионах оперативный штаб сообщает о минимуме заразившихся за сутки с конца ноября. В Санкт-Петербурге таковых около 2 тыс. 700, в Подмосковье – немногим более тысячи. Следом по приросту идут Нижегородская, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.

Выздоровело за последние сутки почти 25 тысяч человек, а умер 531 заболевший коронавирусом – и это максимум с 1 января. Всего оперативный штаб сообщает почти о 63 тысячах умерших от коронавируса с начала эпидемии, При этом Росстат ранее отчитывался примерно о таком же количестве россиян, чья смерть, согласно статистике ведомства, была вызвана непосредственно COVID-19. Однако речь шла о периоде с апреля по ноябрь, без учета последнего месяца года. По данным того же Росстата, общая избыточная смертность в России за прошлый год без учета декабря составила около 230 тысяч человек.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено почти 3,5 млн случаев коронавируса.