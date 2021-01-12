Гражданский активист Миняйло уверен, что общественный резонанс может повлиять на приговор аспиранта Мифтахова

Общественный резонанс может повлиять на приговор аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель гражданского аналитического центра Алексей Миняйло.

По его словам, перенос приговора возможно был связан с общественной активностью около здания суда.

«Вчерашнее событие, где собрались человек 100 около здания суда, важно для такого рода дел. Здесь два сценария: либо судья заболел, либо причина в том, что система власти отреагировала на людей, собравшихся поддержать Азата. Это показатель того, как люди внутри самой системы оценивают ее прочность. Чтобы их напугать по нерезонансному делу хватило собраться 100 гражданам», — отметил он.

Это хороший сигнал обществу, считает А.Миняйло, для того, чтобы не боятся и выходить в поддержку всех несправедливо осужденных.

«Для всех нас и для Азата это хороший знак. Они переносят суд для того, чтобы собралось меньше людей, и с меньшим резонансом, чтобы эти 6 лет впаять, которые прокуратура запросила. Власть держится на медиа. Мы живем в медиакратии, и это критически важно. Все это держится на страхе людей, на беспомощности, что люди не могут ничего сделать. Поэтому каждые проявления любой активности, они вносят какой-то вклад в эту повестку и транслируют альтернативную повестку в СМИ», — подчеркнул он.

А.Миняйло также отметил, что в среде математиков идет широкая поддержка Азата Мифтахова. «То, что математики участвуют в поддержке Азата это очень важно. Их много, выпускников мехмата, и это очень хороший посыл, что они участвуют. В преддверии международного конгресса математиков, в этом случае вдвойне повышается значимость высказываний математиков за рубежом. Потому что любая опасность бойкота этого конгресса в связи с делом Азата, она может сильно повлиять на вынесение приговора», — сказал он.

Головинский суд Москвы перенес оглашение приговора аспиранту А.Мифтахову на 18 января.