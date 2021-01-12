В Малайзии вводится чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса

Об этом объявил премьер-министр Мухиддин Яссин:

«Число случаев заражения коронавирусом растет, и нет никаких оснований ожидать улучшения ситуации в ближайшее время. Я говорил с Его Величеством. Было решено наделить правительство определенными полномочиями для более эффективного сдерживания пандемии. Уверяю вас, гражданское правительство продолжит свою работу. Это не военный переворот, мы не вводим комендантский час. Мы позаботимся о том, чтобы экономическая деятельность не прекращалась, люди могли продолжать работать, чтобы предприятия, торговля и промышленность продолжали функционировать в обычном режиме».



Власти Малайзии уверены, что режим чрезвычайного положения не приведет к дестабилизации ситуации в стране.