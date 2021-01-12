Улететь в Великобританию из России до 1 февраля будет нельзя

Запрет на авиасообщение между двумя странами продлен.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не нашел оснований для того, чтобы снять запрет, который действует с 22 декабря. Он был введен после того, как британские власти сообщили о том, что на остовах обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70 процентов заразнее классического. Правительство страны вынуждено было пойти на беспрецедентные меры. В стране введен самый высокий, четвертый уровень угрозы распространения инфекции. Людям за некоторыми исключениями запретили покидать свои дома. Магазины, кроме продовольственных не работают. Границы с Великобританией закрыли многие страны. Из России попасть в Лондон можно было только бизнес-джетом по индивидуальному разрешению. Распоряжение действовало до 12 января и сегодня было объявлено о продлении срока.

Между тем, в России выявлен первый носитель штамма коронавируса, схожего с британским, однако пока это единичный случай.