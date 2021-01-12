ТАСС: Следственные органы настаивают на аресте водителя грузовика, протаранившего колонну военных автобусов

Следственные органы, по данным источника ТАСС, настаивают на аресте водителя грузовика, который протаранил колонну военных автобусов в Подмосковье накануне.

Авария произошла на Новорижском шоссе. Следственный комитет возбудил дело. Как дала понять официальный представитель ведомства Светлана Петренко, оно будет расследоваться как дело против военной службы



По уточненным данным Министерства обороны в результате аварии пострадали более 40 военнослужащих. Водитель самосвала вину не признает, он говорит, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны.