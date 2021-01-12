Зеэв Элькин, политик: Вакцинация в Израиле идет высокими темпами, но на сегодня большое количество заболевших

Как рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты от партии Тиква Хадаша Зеэв Элькин, вакцинация в Израиле идет высокими темпами, однако уровень заболевших возрос по сравнению за последние месяцы.

По словам бывшего министра высшего образования и водных ресурсов, в стране система вакцинации организована на высоком уровне, и на данный момент прививание населения идет высокими темпами.

«Темпами прививок (в Израиле) мы довольны. Все организовано хорошо, система больничных касс. Действительно все организованно, темпы идут быстро», — сказал он.

При этом Элькин отметил, что пока ситуация в Израиле очень непростая, потому что количество заболевающих резко растет, несмотря на вакцинацию.

«Видимо на британскую мутацию штамма, которая попала в Израиль. И сегодня у нас уже более 9500 тысяч больных за один день, это огромная цифра, за весь год не было таких показателей. Поэтому нас это беспокоит. Мы сейчас в ситуации полного локдауна. Но мы надеемся, что прививка поможет нам выйти из этой ситуации. Мы приближаемся к 2 млн привитых, и, если мы придем к 5 млн, возможно переломим эту ситуацию», — отметил он.

Высокие показатели заболевших в Израиле от коронавируса и жесткий локдаун связаны с тем, что во время не была проведена вакцинация в системе образования. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты от партии Тиква Хадаша Зеэв Элькин.

По словам бывшего министра высшего образования и водных ресурсов, ранее была большая дискуссия по поводу приоритетов – кого прививать.

«Была дискуссия, были споры. Понятно было всем, что население 60+ — это первая группа, которая должна прививаться. Но мы настаивали также на том, чтобы в первую очередь прививать сотрудников системы образования. А поскольку этого не было сделано, школы стали рассадником заболеваний, что создало определенные причины. И сегодняшние цифры заболевших и введенный локдаун связаны с тем, что вовремя не был привит персонал системы образования», — рассказал он.

По словам З.Элькина, в вакцинации также приняли участие очень много молодых людей, которые дождались соответствующих больничных касс.

«Мы все демонстрируем единство в этом вопросе желаем населению прививаться, в том числе личным примером. У нас привился и премьер-министр, и министры здравоохранения, мэры городов. Общий посыл, который идет на население – необходимо прививаться», — подчеркнул он.

З.Элькин отметил, что также нет проблем с вакцинацией и в религиозном секторе, однако в арабском секторе существует недоверие к прививанию. «Представители и лидеры религиозного сектора призывают прививаться. Там была другая проблема, они не могли остановить образовательный процесс, что вызвало большую вспышку заболеваний. И сейчас самая большая вспышка заболеваний именно в религиозном секторе. Но с прививками проблем нет.

Есть проблема в арабском секторе, там почему-то есть недоверие населения и там процент прививающихся среди пожилых людей недостаточен», — отметил он.