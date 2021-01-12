Избранному президенту США Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины от коронавируса

Речь идет о препарате, который разработан компаниями Pfizer и BioNTech. Байден считает крайне важным скорее вакцинировать население Соединенных Штатов.
Напомним, в США одобрено также использование вакцины, разработанной компанией Moderna.
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Речь идет о препарате, который разработан компаниями Pfizer и BioNTech. Байден считает крайне важным скорее вакцинировать население Соединенных Штатов.
Напомним, в США одобрено также использование вакцины, разработанной компанией Moderna.