Россия продлила запрет на полеты в Великобританию до 1 февраля включительно

Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Запрет начал действовать в коцне декабря в связи с выявлением в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.
2021-01-12T10:09:09+03:00
2021-01-12T10:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:09, 12 января 2021
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