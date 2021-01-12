Полиция обратилась в суд заключить под стражу водителя самосвала, который врезался в колонну военных автобусов

Полиция обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, который врезался в колонну военных автобусов в Подмосковье, — передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Свою вину водитель не признает. Он говорит, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны.

По данным газеты Московский комсомолец, нареканий по службе у Ивана Гаврикова раньше не было. Он работал в московской фирме Квант, которая занимается перевозками стройматериалов.

Напомним, — авария произошла на кануне на Новорижском шоссе, погибли 4 человека, более 40 пострадали. Следственный комитет будет расследовать дело как преступление против военной службы.