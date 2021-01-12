Мощные подземные толчки ощутили жители Иркутской области, Тывы и Красноярского края

Эпицентр землетрясения находился на территории Монголии вблизи российской границы.

Ранним утром по местному времени в домах закачались люстры и елочные игрушки, начала двигаться мебель. В Иркутске люди даже выходили из домов вместе с детьми, но это было всего лишь предосторожностью. Серьезных последствий землетрясение не принесло, хотя руководители регионов распорядились оценить сохранность зданий. Несколько позже стало известно, что в эпицентре, который располагался в 300 километрах от Новосибирска и Иркутска на монгольском озере Хубсугул магнитуда толчков достигала 6.7 балла. В Иркутске мощность была несколько меньше – до пяти баллов. За первой атакой последовало 4 афтершока, но они были уже значительно слабее. Геофизики РАН, которых цитирует РИА Новости назвали такую картину типичной. Регион по их словам разряжается. В МЧС заявили, что жертв и разрушений, равно как и поводов для паники нет.

Район озера Байкал — один из самых сейсмически активных в России. Землетрясение здесь – не редкость. В 1950 году состоялось одно из самых мощных. Магнитуда составила 9 баллов.