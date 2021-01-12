В Хабаровском крае решили отменить Крещенские купания

Власти прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора, — передает ТАСС. В крае отмечается увеличение тяжелых случаев течения коронавируса, заполнены практически все ковидные койки в больницах.

В местном оперативном штабе считают, что в палатках, где к омовению готовятся верующие, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования.