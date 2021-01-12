Мальта назвала новых получателей так называемых «золотых паспортов»

В списке есть российский миллиардер, в ходящий в сотню богатейших бизнесменов страны по версии Forbes, а также полные тезки нескольких крупных бизнесменов.

Более 3 тысяч человек в 2019 году получили гражданство Мальты в обмен на инвестиции. Около 300 из них из стран бывшего СССР, в том числе России, подсчитали в редакции газеты РБК. Среди новых обладателей «золотого паспорта», например, миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Сам он объяснил это изданию планами расширять бизнес в Европе. По его словам, паспорт страны-члена Евросоюза позволяет расширить географию государств безвизового въезда. В опубликованном Мальтой списке также несколько тезок крупных российских бизнесменов – совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович», сына экс-президента «Роснефти», совладельца фармпроизводителя, выпускающего препарат «ингавирин», и так далее. «Золотые паспорта» Мальта выдает с 2013 года. Он суммарно стоит около 800 тысяч евро, плюс покупка или аренда недвижимости. Проживание на территории страны не требуется. В Еврокомиссии считают, что такие программы создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Ранее после серии скандалов эту практику пришлось приостановить Кипру.

Отметим, что в предыдущих списках получателей гражданства Мальты также были представители российской бизнес-элиты и экс-депутаты «Единой России».