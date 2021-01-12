Администрация Дональда Трампа вернула Кубу в список стран – спонсоров терроризма

Это случилось за 9 дней до истечения полномочий Трампа. О внесении в список объявил Госсекретарь Майк Помпео, которого цитирцет Фокс Ньюз. Он объяснил, что причиной стало нарушение обещания, данного Кубой предыдущей администрации в 2015 году, которое и было условием исключения Гаваны из этого перечня. Куба, по его словам, подрывала судебную систему США, поскольку отказывалась выдавать живущих на острове членов колумбийской леворадикальной организации «Армия национального освобождения», а также кубинцев, которых в Штатах обвиняют в «политически мотивированное насилие». Кроме того, Куба поддерживала власти Венесуэлы, что госсекретарь назвал «вовлечением в целый спектр враждебной деятельности в регионе». Правительству Кастро дан сигнал, который будет материализован в разнообразные санкции. Официальный представитель МИД Кубы ответил, что его страна, на самом деле — жертва терроризма, ведущегося как раз правительством США.



В списке стран-спонсоров терроризма, помимо Кубы находятся еще три страны – Северная Корея, Иран и Сирия.