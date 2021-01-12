СК будет расследовать дело по факту ДТП с участием автобусов Минобороны как преступление против военной службы

Следственный комитет будет расследовать дело по факту ДТП с участием автобусов Министерства обороны как преступление против военной службы. В результате аварии, которая произошла накануне на Новорижском шоссе, погибли 4 человека. Как уточнили в Министерстве обороны, пострадали более 40 военнослужащих.

Самосвал протаранил колонну автобусов. Водитель грузовика был трезв. При этом источники ТАСС утверждают, что он свою вину не признает, говорит, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны.