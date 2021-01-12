Федеральное правительство США впервые почти за 70 лет казнит женщину, которую обвиняют в убийстве

Осуждённой введут смертельную инъекцию и лишат жизни. В 2007-м Лиз Монтгомери присяжные признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины. Оно произошло тремя годами раньше. Подсудимая забрала у жертвы недоношенного ребёнка и затем пыталась выдать за своего. Суд США вынес Монтгомери смертный приговор. Казнить ее собирались два месяца назад. Приговор отложили после того как её адвокаты заразились коронавирусом. Директор Федерального бюро тюрем перенёс исполнение наказания на этот день. Адвокаты пытались решение оспорить, но сделать им этого не удалось. Таким образом, приговор спустя многие годы может быть исполнен. Защита рассчитывает, что в последний момент удастся добиться его отсрочки. В надежде на то, что избранный президент Джо Байден, который очень скоро возглавит страну, может отменить высшую меру. Смертные казни на федеральном уровне были возвращены с подачи Дональда Трампа в позапрошлом году, в прошлом по решению властей казнили 10 человек.

В истории США всего несколько женщин подверглись смертной казни по решению федерального правительства. Последней оказалась Этель Розенберг. По обвинению в шпионаже в пользу СССР её в 1953-м году вместе с мужем лишили жизни, посадив на электрический стул.