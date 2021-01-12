Журналист Иван Голунов даст показания в суде по делу задержавших его полицейских

Их обвиняют в попытке подбросить корреспонденту сайта «Медуза» наркотики и его избиении.

Сам Голунов в эфире «Эха Москвы» выразил надежду на справедливое расследование.

Голунов считает, что уголовное преследование в его отношении было связано с его профессиональной деятельностью.

Дело о покушении на сбыт наркотиков было прекращено наркотиков на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста. Голунов намерен добиваться наказания не только для полицейских, но и для заказчика преступления.