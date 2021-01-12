Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена

Ранее в ФБР предупредили о готовящихся вооруженных протестах по всей стране.

Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне ввели еще власти города после беспорядков и штурма Капитолия, теперь же уходящий президент его утвердил и распорядился направить столице федеральную помощь, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена. Она состоится 20-го числа, режим ЧС продлится до 24-го. К церемонии усиленно готовятся. Как сообщает телеканал CNN, по данным ФБР, сторонники Дональда Трамп, недовольные результатами выборов, планируют начать вооруженные протесты во всех пятидесяти штатах, готовятся штурмы зданий органов власти в случае, если действующего президента отстранят от должности до инаугурации Байдена. На этом фоне мэр столицы США призвал американцев не приезжать в Вашингтон в день церемонии. Ее проведение на контроле Министерства внутренней безопасности и агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. За порядком в эти дни будут следить до 15 тысяч военнослужащих национальной гвардии.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что на инаугурацию Джо Байдена пригласили представителей России. В церемонии примет участие посол