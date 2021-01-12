В Японии число жертв сильнейших снегопадов возросло до 16

Пострадали более 300 человек – передает телеканал NHK. Стихия накрыла страну еще на прошлой неделе. В нескольких префектурах введен режим ЧС. Министр транспорта в ходе пресс-конференции принес извинения за то, что его ведомство недостаточно эффективно борется с заторами. Местные авиакомпании из-за непогоды отменили уже более полутысячи рейсов.