На парламентских выборах в Казахстане победу одержала партия власти «Нур Отан»

Политическая организация, которую возглавляет бывший президент Нурсултан Назарбаев, набрала чуть больше 70% голосов – такие данные приводит Центризбирком. 7-процентный барьер преодолели еще две партии. Остальные участники выборов в парламент не прошли.
2021-01-12T07:35:22+03:00
2021-01-12T07:35:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 12 января 2021
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