Суд в Томске продлил арест мэра города Ивана Кляйна на два месяца

Он обвиняется в превышении должностных полномочий и находится в СИЗО с середины ноября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В отношении Кляйна заведено два дела. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном выделении своей дочери земельного участка. После задержания и ареста Кляйн был отстранен от должности мэра на время следствия.