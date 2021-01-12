Суд в Томске продлил арест мэра города Ивана Кляйна на два месяца

Он обвиняется в превышении должностных полномочий и находится в СИЗО с середины ноября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В отношении Кляйна заведено два дела. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном выделении своей дочери земельного участка. После задержания и ареста Кляйн был отстранен от должности мэра на время следствия.
2021-01-12T07:34:55+03:00
2021-01-12T07:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 12 января 2021
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