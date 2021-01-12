Сервис микроблогов Parler подал в суд на Amazon, прекративший обслуживать социальную сеть

Истец считает это проявлением политической враждебности и попыткой снизить конкуренцию на рынке в пользу Twitter. Об этом пишет газета The Hill. Ранее пресса сообщала о планах Amazon отключить Parler от своего облачного хостинга из-за нарушения правил обслуживания. При этом отмечалось, что сервис микроблогов, пользующийся популярностью у сторонников Дональда Трампа, распространял сообщения, связанные с призывами к насилию.

Крупнейшие социальные сети заблокировали Трампа после беспорядков в здании Капитолия.