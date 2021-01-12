ФБР готовится к вооруженным акциям протеста во всех американских штатах

По сведениям журналиста телекомпании ABC, который ссылается на внутренний документ спецслужбы, такие митинги планируют провести сторонники Дональда Трампа в том случае, если его попробуют отстранить от власти до инаугурации Джо Байдена. Предполагается, что митингующие с 16 по 20 января выйдут к зданиям законодательных собраний штатов и к Капитолию в Вашингтоне. Они также призывают к захвату судов и административных зданий.

Сторонники Трампа 6 января попытались помешать Конгрессу утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пять человек погибли.