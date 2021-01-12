Верховный суд сегодня рассмотрит вопрос о ликвидации партии «Возрождение аграрной России»

Деятельность партии Минюст предложил прекратить из-за меньшего количества ее региональных отделений, чем требует закон. При этом некоторые уже были закрыты по требованию ведомства или их ждёт такая участь в ближайшее время. В конце месяца заседание намечено в Красноярском крае. В Липецкой области отделение партии «Возрождение аграрной России» областной суд ликвидировал по требованию Минюста год назад. Проверка показала, что политическая организация нарушает устав и не проводит своевременно общие собрания. Региональное отделение также обвинили в нарушении закона «О политических партиях» из-за задержки с предоставлением в минюст обязательной отчётности. Последний год дела у партии шли неважно. Вдобавок минувшим летом умер её основатель Василий Крылов. Партия «Возрождение аграрной России» была зарегистрирована 6 лет назад. Она обещала создать благоприятные экономические и социальные условия для сельских жителей, сделать их труд престижным, а жизнь на селе зажиточной и духовно наполненной.

В конце года Верховный суд ликвидировал партию «Родители будущего». Причина та же — недостаточное количество региональных отделений. У партии ещё есть возможность обжаловать решение, сообщили в Центризбиркоме. В следующем месяце суд рассмотрит ликвидацию ещё одной партии «Оплот России».