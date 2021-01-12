Мосгорсуд, как ожидается, допросит журналиста Ивана Голунова по делу против задерживавших его полицейских

Бывших силовиков обвиняют в подбросе ему наркотиков и избиении при задержании.

Допрос Голунова фактически должен дать старт судебному следствию, которое в декабре прошлого года по ряду причин неоднократно переносилось. Об этом, в том числе, просил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, который при этом отмечал, что Голунов готов активно участвовать в слушаниях и «устранять любые сомнения» суда.

По версии гособвинения, летом 2019 года журналист стал жертвой действий пятерых бывших полицейских УВД по Западному округу Москвы. Организатором прокуратура считает Игоря Ляховца: в ведомстве считают, что он решил подбросить Голунову наркотики для улучшения показателей раскрываемости отдела. Подсудимых также обвиняют в фальсификации доказательств и незаконном хранении запрещенных веществ. Ляховец не признает свою вину, как и трое его подчиненных, среди которых Максим Уметбаев, который при этом сознался в избиении журналиста. Они заключены под стражу. Еще один их бывший коллега Денис Коновалов, напротив, свою вину признал и дал показания на экс-сослуживцев. Он единственный, кто содержится под домашним арестом.

Изначально Голунова подозревали в покушении на сбыт наркотиков, однако дело против него было прекращено на фоне широкой общественной кампании в его поддержку. Сам журналист считает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью.