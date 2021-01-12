Facebook, Microsoft и Google присоединились к компаниям, приостановившим политические пожертвования

IT-гиганты перестали перечислять взносы членам Демократической и Республиканской партий США на фоне недавних беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне. Как сообщает сайт Axios, они взяли паузу, чтобы проанализировать события прошлой недели. Ранее об аналогичном шаге заявили два крупный американских банка – JPMorgan и Citigroup, а также ряд других крупных компаний.

Сторонники Трампа 6 января попытались помешать Конгрессу утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пять человек погибли.