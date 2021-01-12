В США Палата представителей рассмотрит резолюцию об отстранении Дональда Трампа от власти

Документ призывает вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции — в ней говорится о замещении должности президента в случае недееспособности главы Белого дома. Резолюцию начали обсуждать еще вчера, но из-за возражений представителей Республиканской партии законодатели ушли на перерыв.

Завтра в Палате представителей пройдет голосование по импичменту Трампу – об этом сообщает телеканал CNN.

Политолог Кирилл Рогов в эфире «Эха» назвал появление соответствующей резолюции логичным шагом, хотя и не решающем проблему.

Резолюцию об импичменте Дональда Трампа поддержали 218 американских конгрессменов. Этого числа достаточно, чтобы утвердить документ при голосовании в Палате представителей, пишет газета «Политико». Статья обвинения в резолюции одна – подстрекательство к мятежу. Издание отмечает, что в любом случае Сенат не успеет рассмотреть инициативу до того, как полномочия Трампа истекут, однако многие представители Демократической партии США поддерживают импичмент, так как он не позволит нынешнему главе Белого дома вновь баллотироваться на этот пост.