Синоптики предупредили россиян о волне аномального холода в европейской части страны

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на которого ссылается агентство ТАСС, она продлиться как минимум до субботы. При этом ожидается отклонение от нормы на 7-13 градусов со знаком минус. Резкого потепления до оттепели посоветовали в ближайшее время не ждать.