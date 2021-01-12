Синоптики предупредили россиян о волне аномального холода в европейской части страны

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на которого ссылается агентство ТАСС, она продлиться как минимум до субботы. При этом ожидается отклонение от нормы на 7-13 градусов со знаком минус. Резкого потепления до оттепели посоветовали в ближайшее время не ждать.
2021-01-12T06:36:43+03:00
2021-01-12T06:37:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 12 января 2021
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