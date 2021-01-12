СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Среди жертв ЧП один ребенок – об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство «Интерфакс». Прокуратура предварительно назвала причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Старший помощник прокурора рассказала, что очаг располагался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Жильцы могли пользоваться горелками, кроме того на месте найдено множество окурков.

Пожар начался этой ночью около 3 часов по местному времени. Спасатели эвакуировали из дома 90 человек.