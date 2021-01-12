США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена

В российском диппредставительстве в Вашингтоне сообщили, что планируется участие на уровне посла. Как отмечает агентство РИА Новости, обычно представители иностранных государств присутствуют на торжественной церемонии вступления в должность президента, однако из-за того, что в условиях пандемии мероприятие планируется провести в сокращенном составе, оставалось неясным, найдется ли место для дипломатов.

Дональд Трамп, оспаривающий результаты выборов в суде, отказался приходить на инаугурацию, запланированную на 20 января.