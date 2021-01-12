Грузовой корабль Cargo Dragon, как ожидается, отстыкуется от МКС и приводнится в Атлантическом океане

Спуск аппарата компании SpaceX должен был произойти еще накануне, однако был отложен из-за непогоды.

Cargo Dragon должен доставить на Землю свыше 2 тонн груза. В том числе речь идет и о результатах научных исследований, проведенных на Международной космической станции. В общей сложности корабль провел в составе экспедиции более месяца. В начале декабря прошлого года аппарат компании SpaceX Илона Маска доставил на МКС около 3 тонн продовольствия и оборудования для 250 научных экспериментов.

Cargo Dragon является обновленной моделью серии кораблей Dragon – она может нести на борту на 20% больше полезного груза, а также самостоятельно стыковаться со станцией. Кроме того, предполагается, что аппарат можно пять раз отправлять к МКС и возвращать на Землю. В общей сложности нынешняя миссия грузовых кораблей компании SpaceX на орбиту – уже 21-я по счету.

После отстыковки от МКС корабль Cargo Dragon должен приводниться в Атлантическом океане в течение 11 часов.